Фелиш стал игроком Атлетико
Трансфер португальца является самым дорогим в истории клуба.
Атлетико подписал нападающего Бенфики Жоау Фелиша, сообщает пресс-служба “матрасников“.
Мадридский клуб выложил за молодого португальца около 128 миллионов евро - это самый дорогой трансфер в истории клуба.
#PuroTalento pic.twitter.com/ehvuo8YBNI— Atlético de Madrid (@Atleti) 3 июля 2019 г.
Контракт форварда с Атлетико будет рассчитан на семь лет. Оклад футболиста в Мадриде составит 3,5 миллиона евро за сезон.
Отметим, что сезон-2018/19 стал дебютным в профессиональной карьере Фелиша. Он провел за Бенфику 38 матчей, где забил 19 голов и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что Бенфика планирует увеличить отступные своего юного таланта.
Напомним, также Атлетико анонсировал трансфер полузащитника Порту.
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