Трансфер португальца является самым дорогим в истории клуба.

Атлетико подписал нападающего Бенфики Жоау Фелиша, сообщает пресс-служба “матрасников“.

Мадридский клуб выложил за молодого португальца около 128 миллионов евро - это самый дорогой трансфер в истории клуба.

Контракт форварда с Атлетико будет рассчитан на семь лет. Оклад футболиста в Мадриде составит 3,5 миллиона евро за сезон.

Отметим, что сезон-2018/19 стал дебютным в профессиональной карьере Фелиша. Он провел за Бенфику 38 матчей, где забил 19 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Бенфика планирует увеличить отступные своего юного таланта.

Напомним, также Атлетико анонсировал трансфер полузащитника Порту.