Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Атлетико анонсировал трансфер полузащитника Порту

Комментариев: 0
Эктор Эррера продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Эктор Эррера
Эктор Эррера
twitter.com/Atleti

Полузащитник Порту Эктор Эррера завтра, 3-го июля, подпишет трехлетний контракт с Атлетико, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Детали трансфера не сообщаются.

Отметим, что мексиканец присоединится к Атлетико на правах свободного агента.

В сезоне-2018/19 Эррера провел в составе Порту“33 матча в чемпионате Португалии, где забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что Атлетико объявил о трансфере полузащитника Реала.

Поделись:
Теги: футбол, Эктор Эррера, Порту, Атлетико
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь