Эктор Эррера продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Полузащитник Порту Эктор Эррера завтра, 3-го июля, подпишет трехлетний контракт с Атлетико, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Детали трансфера не сообщаются.

Отметим, что мексиканец присоединится к Атлетико на правах свободного агента.

В сезоне-2018/19 Эррера провел в составе Порту“33 матча в чемпионате Португалии, где забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что Атлетико объявил о трансфере полузащитника Реала.