Атлетико анонсировал трансфер полузащитника Порту
Эктор Эррера продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Полузащитник Порту Эктор Эррера завтра, 3-го июля, подпишет трехлетний контракт с Атлетико, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Детали трансфера не сообщаются.
Отметим, что мексиканец присоединится к Атлетико на правах свободного агента.
В сезоне-2018/19 Эррера провел в составе Порту“33 матча в чемпионате Португалии, где забил шесть голов.
Ранее сообщалось, что Атлетико объявил о трансфере полузащитника Реала.
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