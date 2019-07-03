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Спортивный директор Альбасете: Мы подписали контракт с Зозулей ради фанатов, которые его любят

Комментариев: 1
Мауро Перес лестно высказался в сторону украинца.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
www.albacetebalompie.es

Спортивный директор Альбасете Мауро Перес прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Романом Зозулей. 

“Продление соглашения с Зозулей сделано для наших болельщиков, учитывая их любовь к игроку.

Зозуля - это тот футболист, который будет поддерживать конкуренцию в команде, бороться и добиваться успехов в атакующей линии нашей команды“, - заявил Перес.

Напомним, Зозуля останется в Альбасете до лета 2021 года.

Украинец присоединился к составу Альбасете в сентябре 2017-го года, перейдя из Бетиса на правах свободного агента. За два сезона Зозуля отыграл 67 игр за “белых“, в которых забил 20 голов.

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Теги: футбол, Роман Зозуля, Альбасете, Мауро Перес
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
trgvm1    03.07.2019, 16:23
Оценка:  0
trgvm1
смотри леон алкаш а какой клуб и болельщики тебя так уважают
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