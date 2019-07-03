Спортивный директор Альбасете: Мы подписали контракт с Зозулей ради фанатов, которые его любят

Мауро Перес лестно высказался в сторону украинца.

Спортивный директор Альбасете Мауро Перес прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Романом Зозулей.

“Продление соглашения с Зозулей сделано для наших болельщиков, учитывая их любовь к игроку.

Зозуля - это тот футболист, который будет поддерживать конкуренцию в команде, бороться и добиваться успехов в атакующей линии нашей команды“, - заявил Перес.

Напомним, Зозуля останется в Альбасете до лета 2021 года.

Украинец присоединился к составу Альбасете в сентябре 2017-го года, перейдя из Бетиса на правах свободного агента. За два сезона Зозуля отыграл 67 игр за “белых“, в которых забил 20 голов.