Зозуля подписал новый контракт с Альбасете

Украинец проведет в испанском клубе еще два года.

Форвард Альбасете Роман Зозуля подписал новый контракт с клубом.

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Как сообщает официальный сайт испанского клуба, украинец продлил соглашение на два сезона, до лета 2021-го года. Детали сделки не разглашаются.

Отметим, что предыдущий контракт Зозули с Альбасете истек в конце июня этого года.

🤝 | Zozulia sigue siendo del Alba.



El delantero ucraniano renueva su contrato y defenderá nuestro escudo hasta junio de 2021.https://t.co/eFzOBZEVfT#Zozulia2021 pic.twitter.com/HhRJ8t8krA — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 3 июля 2019 г.

Украинец присоединился к составу Альбасете в сентябре 2017-го года, перейдя из Бетиса на правах свободного агента. За два сезона Зозуля отыграл 67 игр за "белых", в которых забил 20 голов.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля призвал помочь украинскому арбитру Беккеру, который перенес инсульт.