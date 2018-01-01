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Зозуля подписал новый контракт с Альбасете

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Украинец проведет в испанском клубе еще два года.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Форвард Альбасете Роман Зозуля подписал новый контракт с клубом.

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Как сообщает официальный сайт испанского клуба, украинец продлил соглашение на два сезона, до лета 2021-го года. Детали сделки не разглашаются.

Отметим, что предыдущий контракт Зозули с Альбасете истек в конце июня этого года.

Украинец присоединился к составу Альбасете в сентябре 2017-го года, перейдя из Бетиса на правах свободного агента. За два сезона Зозуля отыграл 67 игр за "белых", в которых забил 20 голов.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля призвал помочь украинскому арбитру Беккеру, который перенес инсульт.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда, Испания, футбол, контракт
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