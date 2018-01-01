Стало известно, сколько Барселона хочет получить за трансфер Умтити

Защитник Барселоны может покинуть клуб в летнее межсезонье.

Барселона в летнее трансферное окно готова продать защитника команды Самуэля Умтити.

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Как сообщает AS, руководство "сине-гранатовых" было разочаровано отказом футболиста сделать операцию на колене во время лечения травмы, из-за чего его восстановление затянулось. В связи с этим каталонцы хотят выставить 25-летнего Умтити на трансфер.

Отмечается, что Барселона будет рассматривать предложения, в которых сумма трансфера будет не менее, чем 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Умтити принял участие в 15 матчах во всех турнирах. Его контракт с Барселоной рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кевин-Принс Боатенг покинул Барселону после полугодовой аренды.