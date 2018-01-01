Вингер Реала может продолжить карьеру в ПСЖ

Лукас Васкес в ближайшее время может покинуть мадридский клуб.

Игрок мадридского Реала Лукас Васкес в скором времени может сменить клубную прописку.

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По информации Mundo Deportivo, испанский вингер попал в сферу интересов ПСЖ. Главный тренер Реала Зинедин Зидан не против избавиться от футболиста, что делает трансфер Васкеса в ПСЖ весьма вероятным.

Отметим, что текущий контракт футболиста с Реалом рассчитан до лета 2021-го года.

Стоит сказать, что сам Васкес также хочет покинуть стан "сливочных".

Ранее сообщалось, что вингер Реала Лукас Васкес стал жертвой грабителей.