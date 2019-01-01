Боатенг покинул Барселону после полугодовой аренды

Кевин-Принс Боатенг попрощался с командой и фанатами "сине-гранатовых".

Полузащитник Барселоны Кевин-Принс Боатенг, который выступал в каталонском клубе на правах аренды, сообщил, что покидает клуб.

“Сегодня заканчивается одно из самых захватывающих событий в моей карьере. Я благодарю каждого человека, который сделал это возможным. Я благодарю своих партнеров по команде, которые с самого первого дня помогли мне почувствовать себя как дома. Я благодарю руководство, которое всегда открыто для общения.

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Особые мысли по поводу фанатов: я навсегда сохраню вас в своем сердце. Я хотел дать что-то большее клубу и изо всех сил старался каждую минуту на тренировках и матчах, в которых меня удостоили чести сыграть в этой фантастической футболке“, - написал Боатенг на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Боатенг отыграл за Барселону 4 матча. В общей сложности он провел на поле 303 минуты.

Напомним, в зимнее трансферное окно Кевин-Принс Боатенг перешел в Барселону из Сассуоло на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа.