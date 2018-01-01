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Стало известно, когда Барселона подпишет Гризманна

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Каталонский клуб через 10 дней официально объявит о трансфере французского футболиста.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Барселона в ближайшее время подпишет контракт с нападающим мадридского Атлетико Антуаном Гризманном.

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Как стало известно испанскому изданию Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" официально оформят сделку с 28-летним французом в четверг, 11-го июля. По условиям соглашения Гризманн будет зарабатывать 17 миллионов евро в год.

Отмечается, что сумма трансфера составит 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн может стать частью сделки Барселоны с ПСЖ по трансферу Неймара.

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Теги: Антуан Гризманн, Барселона, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер
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