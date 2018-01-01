Стало известно, когда Барселона подпишет Гризманна

Каталонский клуб через 10 дней официально объявит о трансфере французского футболиста.

Барселона в ближайшее время подпишет контракт с нападающим мадридского Атлетико Антуаном Гризманном.

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Как стало известно испанскому изданию Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" официально оформят сделку с 28-летним французом в четверг, 11-го июля. По условиям соглашения Гризманн будет зарабатывать 17 миллионов евро в год.

Отмечается, что сумма трансфера составит 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн может стать частью сделки Барселоны с ПСЖ по трансферу Неймара.