Жена Месси сделала футболисту оригинальный подарок на день рождения
Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси 24-го июня отпраздновал свой 32-й день рождения.
Читай также: Игрокам Ливерпуля вручили роскошные подарки в честь победы в Лиге чемпионов
В честь этого события его супруга Антонелла Рокуццо подготовила оригинальный подарок, фото которого появились на страничке antoroccuzzoarg в Instagram, на котором публикуются снимки повседневной жизни Антонеллы и ее семьи.
Девушка подарила мужу персонализированный термос, на котором нанесены имена всех членов семьи: Лео, Тьяго, Матео, Чиро и Анто.
Кроме того, термос украшен фотографиями старших детей пары, сидящих в креслах в форме футбольного мяча, и одетых во второй комплект Барселоны, который использовался в минувшем сезоне.
Отметим, что сейчас Месси находится в расположении сборной Аргентины в Бразилии, с которой сумел пробиться в полуфинал Копа Америка, где сыграет с Бразилией. Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Бразилия - Аргентина.
Ранее сообщалось, что иранский двойник Месси, пользуясь сходством с футболистом, уговаривал девушек на секс.
Полная версия правил