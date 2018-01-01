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Жена Месси сделала футболисту оригинальный подарок на день рождения

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Антонелла Рокуццо подготовила необычный и трогательный подарок для своего возлюбленного.
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
instagram.com/leomessi/

Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси 24-го июня отпраздновал свой 32-й день рождения.

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В честь этого события его супруга Антонелла Рокуццо подготовила оригинальный подарок, фото которого появились на страничке antoroccuzzoarg в Instagram, на котором публикуются снимки повседневной жизни Антонеллы и ее семьи.

Девушка подарила мужу персонализированный термос, на котором нанесены имена всех членов семьи: Лео, Тьяго, Матео, Чиро и Анто.

Кроме того, термос украшен фотографиями старших детей пары, сидящих в креслах в форме футбольного мяча, и одетых во второй комплект Барселоны, который использовался в минувшем сезоне.

Отметим, что сейчас Месси находится в расположении сборной Аргентины в Бразилии, с которой сумел пробиться в полуфинал Копа Америка, где сыграет с Бразилией. Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Бразилия - Аргентина.

Ранее сообщалось, что иранский двойник Месси, пользуясь сходством с футболистом, уговаривал девушек на секс.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, сборная Аргентины по футболу, футбол, вне игры, подарок, Антонелла Рокуццо, семья
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