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Гранада хочет подписать Зозулю

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Украинец может покинуть Альбасете на правах свободного агента.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
www.albacetebalompie.es

Испанская Гранады интересуется услугами нападающего Альбасете Романа Зозули, сообщает Marca.

Украинец может присоединится к команде на правах свободного агента, что делает Зозулю еще более привлекательным вариантом для Гранады.

В сезоне 2018/19 Зозуля сыграл 37 матчей за Альбасете, где забил 11 голов.

Ранее сообщалось, что Альбасете предложил Роману новый контракт, однако украинец потребовал существенное повышение оклада.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в Испании, несмотря на то, что у него есть предложения из Украины.

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Теги: футбол, Роман Зозуля, Гранада
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