Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан хочет отправить Лунина в аренду - СМИ

Комментариев: 1
Украинец в следующем сезоне может отправиться в аренду.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан в новом сезоне не рассчитывает на услуги украинского голкипера Андрея Лунина и готов отпустить его в аренду.

Читай также: Лунин получил Золотую перчатку Чемпионата мира

По информации AS, в подписании арендного соглашения заинтересован Бетис, основной вратарь которого в ближайшее время может перебраться в Рому.

Зидан не против перехода Лунина, однако, как сообщает eldesmarque.com, Реал не отдаст украинца, если команду покинет Кейлор Навас.

В минувшем сезоне Лунин на правах аренды выступал за Леганес. Он сыграл 7 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин станет вторым вратарем Реала в сезоне-2019/20.

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Андрей Лунин, Реал, Бетис, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, аренда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Детонатор    29.06.2019, 21:19
Оценка:  0
Детонатор
Так всю футбольную жизнь можно провести по арендам - нужно соскакивать, пусть это и Реал.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь