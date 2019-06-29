Зидан хочет отправить Лунина в аренду - СМИ

Украинец в следующем сезоне может отправиться в аренду.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан в новом сезоне не рассчитывает на услуги украинского голкипера Андрея Лунина и готов отпустить его в аренду.

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По информации AS, в подписании арендного соглашения заинтересован Бетис, основной вратарь которого в ближайшее время может перебраться в Рому.

Зидан не против перехода Лунина, однако, как сообщает eldesmarque.com, Реал не отдаст украинца, если команду покинет Кейлор Навас.

В минувшем сезоне Лунин на правах аренды выступал за Леганес. Он сыграл 7 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин станет вторым вратарем Реала в сезоне-2019/20.