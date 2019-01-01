Эриксен, которого хочет купить Реал, начал поиски жилья в Мадриде

Полузащитник Тоттенхэма близок к переезду в Испанию.

Датский полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен в скором времени может сменить клубную прописку.

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По информации издания Fyens, 27-летний футболист начал поиски жилья в столице Испании Мадриде. Это подтверждает слухи о том, что Реал в скором времени может осуществить трансфер Эриксена.

Отмечалось, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан предпочитает совершить трансфер Поля Погба, а не Кристиана Эриксена.

Ранее сообщалось, сколько Тоттенхэм хочет получить за трансфер Кристиана Эриксена.