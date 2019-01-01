Зозуля планирует остаться в Испании

Украинец не хочет перебираться в другой чемпионат.

Нападающий Роман Зозуля намерен остаться в испанском футболе, сообщает Diario de Cadiz.

В конце июня у украинца заканчивается контракт с Альбасете, где он провел два сезона.

Руководство клуба предложило Зозуле новое соглашение, однако, но из-за финансовых аппетитов игрока стороны не могут договориться.

Источник утверджает, что Зозуля хочет продолжить карьеру в Испании, несмотря на то, что у него есть предложения из Украины.

Ранее сообщалось, что Зозуля попал в сферу интересов испанского клуба.