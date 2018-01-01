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Торрес: Реал поможет Азару выйти на новый уровень

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Испанец вспомнил свою карьеру в Челси.
Фернандо Торрес и Эден Азар
Фернандо Торрес и Эден Азар
Getty Images

Испанский футболист Фернандо Торрес прокомментировал трансфер полузащитника Эдена Азара в мадридский Реал.

“Любой футболист хочет выступать за Реал, потому что в этом клубе можно творить историю.

Азар - прекрасный игрок и Реал может помочь ему выйти на новый уровень. Не знаю, сможет ли он мотивировать себя, чтобы стать еще сильнее, но у него будут отличные условия.

Когда мы с ним вместе играли в Челси, было понятно, что он станет одним из лучших футболистов в мире“, - отметил испанец.

Напомним, 28-летний Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро. 

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Теги: футбол, Фернандо Торрес, Реал, Эден Азар
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Источник: as.com

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