Пике провел встречу с Де Лигтом, чтобы убедить его перейти в Барселону

Один из лидеров Барселоны может поспособствовать трансферу Маттейса де Лигта.

Защитник Барселоны Жерар Пике проводит свой отпуск на Багамах и, при этом, думает о каталонском клубе.

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Как сообщает журналист издания Mundo Deportivo Франческа Агилара, во время отдыха испанец встретился со своим коллегой из Аякса Маттейсом де Лигтом. Пике сообщил игроку, что ждет его в стане “сине-гранатовых“ и уговаривал совершить переход.

Отмечается, что 19-летний футболист до встречи с Пике считал, что Жерар против его трансфера.

Ранее сообщалось, что защитник Аякса Маттейс де Лигт оказался слишком дорогим для Барселоны.