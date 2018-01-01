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Форвард Севильи попал в ДТП, в котором погибли молодожены

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В результате аварии погибла молодая пара.
Хоао Малек
Хоао Малек
fcporto.pt

Нападающий резервной команды Севильи Хоао Малек попал в ДТП, в результате которого погибло два человека.

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По информации Mundo Deportivo, 20-летний футболист существенно превысил скорость и врезался в стоящую впереди машину. В машине находилась молодая пара - 33-летний Алехандро Кастро и 26-летняя Мария Пенья, которые за день до аварии сыграли свадьбу.

Предположительно, футболист находился в состоянии алкогольного опьянения и не сумел справиться с управлением автомобиля.

Малек в минувшем сезоне играл в резерве Севильи в третьем по силе испанском дивизионе на правах аренды. 30-го июня он должен был вернуться в Депортиво Гвадалахару, воспитанником которого он является.

Напомним, в начале июня экс-игрок Севильи Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. В память о футболисте клуб подготовил капитанскую повязку с его именем.

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Теги: Севилья, футбол, Испания, вне игры, ДТП, авария, смерть
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