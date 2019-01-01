Зозуля попал в сферу интересов испанского клуба

Кадис рассматривает вариант трансфера украинца.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля в скором времени может перейти в другой испанский клуб.

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Как сообщает Diario de Cadiz, в услугах украинца заинтересован Кадис, выступающий в Сегунде. Условия, которые клуб готов предложить украинцу, пока не называются.

Проблемой трансфера может стать высокая зарплата Романа, а также его желание выступать в Ла Лиге, а не в Сегунде. Отметим, что контракт Зозули с Альбасете истекает 30-го июня.

Ранее сообщалось, что Альбасете предложил Роману Зозуле новый контракт, однако украинец потребовал существенное повышение оклада.