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На капитанской повязке Севильи появятся имена погибших игроков клуба

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Клуб решил почтить память Хосе Антонио Рейеса и Антонио Пуэрты.
Капитанские повязки Севильи на сезон-2019/20
Капитанские повязки Севильи на сезон-2019/20
twitter.com/SevillaFC

Испанская Севилья решила почтить память двух погибших воспитанников клуба - Хосе Антонио Рейеса и Антонио Пуэрты.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, в сезоне-2019/20 на капитанской повязке появятся фамилии и игровые имена футболистов.

Рейс был воспитанником Севильи, но во время своей смерти играл за другой испанский клуб - Эстремадура, который выступает в Сегунде. Футболист разбился на автомобиле 1-го июня. По информации Mundo Deportivo, Рейс ехал со скоростью 237 км/час и во время движения у него пробилось колесо.

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Пуэрта также был воспитанником "красно-белых" и в момент смерти выступал за первую команду. Он умер в 2007-м году в 22-летнем возрасте. Во время матча Антонио пережил несколько остановок сердца и скончался в госпитале три дня спустя.

Отметим, что в будущем сезоне Севилья будет выступать в Лиге Европы, так как по итогам сезона в Испании заняла пятое место.

Ранее сообщалось, что в Харькове скончался экс-игрок Динамо, который стал бомжом.

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Теги: Севилья, Хосе Антонио Рейес, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, капитанская повязка
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