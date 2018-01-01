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Новый роман: Куртуа сменил испанскую телеведущую на итальянскую модель

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Голкипер Реала был замечен в компании новой девушки.
Тибо Куртуа с Сарой Солдати
Тибо Куртуа с Сарой Солдати
mundodeportivo.com

Бельгийский вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа отправился в отпуск на Ибицу.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист был замечен на пляже в сопровождении горячей итальянской модели Сары Солдати.

Тибо Куртуа с Сарой Солдати
Тибо Куртуа с Сарой Солдати
mundodeportivo.com

Несколько месяцев назад у голкипера был небольшой роман с испанской телеведущей Альбой Каррильо, но через время пара сообщила, что они разошлись. Теперь у Куртуа появилась новая возлюбленная.

Тибо Куртуа с Сарой Солдати
Тибо Куртуа с Сарой Солдати
mundodeportivo.com

Куртуа и Солдати отлично проводят время на Ибице, что попало в объективы фотокамер.

Тибо Куртуа с Сарой Солдати
Тибо Куртуа с Сарой Солдати
mundodeportivo.com

Отметим, что у бельгийца есть двое детей от Марты Домингес, которую он бросил, в тот момент, когда она была беременная вторым ребенком. Девушка находилась на 8-м месяце беременности.

Ранее сообщалось, что игрок Шеффилда занялся поисками девушки для секса после приезда в Москву.

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Теги: Тибо Куртуа, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, девушка, фото
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