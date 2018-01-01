Реал начал реконструкцию Сантьяго Бернабеу

Мадридский клуб рассчитывает завершить строительные работы до 2022-го года.

На Сантьяго Бернабеу состоялся матч легенд Челси и Реала, после которого руководство “сливочных“ начало работы по реконструкции домашнего стадиона.

Читай также: Наполи не сможет проводить домашние матчи Лиги чемпионов на своем стадионе

Строительные работы планируется завершить к 2022-му году. Как сообщает Diario Sport, Королевский клуб не будет закрывать стадион, а все самые серьезные работы будут проводиться в межсезонье - летом 2019-го, 2020-го и 2021 годов.

На арене будет заменена нынешняя крыша на новую раздвижную, а к четырем имеющимся несущим колоннам добавятся еще две. Кроме того, планируется сделать много менее серьезных нововведений.

По смете стоимость реконструкции составляет 525 миллионов евро, однако на проведение работ Реал взял кредит в размере 575 миллионов евро, которые обязался погасить в течение 35-ти лет.

Ранее сообщалось, что Интер и Милан приняли решение о сносе легендарного Сан-Сиро.