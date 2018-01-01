Неймар готов принести извинения фанатам Барселоны ради возвращения в команду

Звездный бразилец готов сделать все ради возвращения в каталонский клуб.

Форвард ПСЖ Неймар рассчитывает в летнее трансферное окно вернуться в Барселону.

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По информации Sport.es, бразилец готов принести публичные извинения болельщикам каталонского клуба и признать, что его уход из команды в ПСЖ в 2017-м году был ошибкой. Отметим, что Барселона не против возвращения Неймара, однако одно из условий - публичное признание ошибочного решения о переходе в стан парижского клуба.

Стоит сказать, что контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 30-го июня 2022-го года.

Ранее сообщалось, что Неймар заявил президенту ПСЖ, что хочет покинуть команду.