Алвеса в Барселоне не будет

Каталонцы не хотят подписывать защитника.

Каталонская Барселона не станет подписывать 36-летнего защитника сборной Бразилии Дани Алвеса. Об этом сообщает RAC1.

"Агенты защитника уже пытались предложить его кандидатуру боссам Барселоны, однако те заявили, что не заинтересованы в бразильце", - сообщает источник.

Футболист уже покинул расположение ПСЖ и перебывает в статусе свободного агента.

Дани Алвес уже выступал в составе Барселоны. В 2008 году он перешел из Севильи в Барселону. За 8 лет в клубе защитник провел более 250 матчей.