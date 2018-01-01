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Алвеса в Барселоне не будет

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Каталонцы не хотят подписывать защитника.
Дани Алвес
Дани Алвес
Getty Images

Каталонская Барселона не станет подписывать 36-летнего защитника сборной Бразилии Дани Алвеса. Об этом сообщает RAC1.

"Агенты защитника уже пытались предложить его кандидатуру боссам Барселоны, однако те заявили, что не заинтересованы в бразильце", - сообщает источник.

Футболист уже покинул расположение ПСЖ и перебывает в статусе свободного агента.

Дани Алвес уже выступал в составе Барселоны. В 2008 году он перешел из Севильи в Барселону. За 8 лет в клубе защитник провел более 250 матчей.

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Теги: Дани Алвес, Барселона
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