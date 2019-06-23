Торрес назвал причину завершения карьеры

Фернандо признался, что физические кондиции не позволяют ему выступать на прежнем уровне.

Испанский нападающий Фернандо Торрес рассказал, почему он принял решение завершить карьеру футболиста.

"Я прислушался к своему телу. Все дело в физических кондициях. Могу сказать, что в последнее время я не наслаждаюсь игрой так, как раньше. В сложившейся ситуации я решил, что самое честное - это уйти сейчас. Хочу завершить карьеру с чистой совестью.

Я испытал настоящую гордость, когда увидел реакцию на мое решение от моих близких и знакомых. Рад, что получилось выиграть много трофеев, но лучший трофей для меня - уважение многих людей", - приводит слова Торреса Marca.

Напомним, 21-го июня испанец объявил о завершении футбольной карьеры.