Зозуля захотел слишком высокую заработную плату у Альбасете

Роман Зозуля, с высокой долей вероятности, покинет Альбасете.

Украинский футболист Альбасете Роман Зозуля, скорее всего, покинет свой нынешний клуб.

Как сообщает Marca, 29-летний игрок захотел слишком высокую заработную плату у испанской команды за продление контрактного соглашения.

Напомним, что действующий контракт истекает 30 июня 2019 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 37 поединков в футболке Альбасете, забив 11 голов и совершив 3 ассиста.

Также ранее сообщалось, что он имеет на руках сразу несколько вариантов с клубами из Ла Лиги, а также возможность возвратиться в киевское Динамо.