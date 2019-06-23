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Зозуля захотел слишком высокую заработную плату у Альбасете

Комментариев: 1
Роман Зозуля, с высокой долей вероятности, покинет Альбасете.
Роман Зозуля / albacetebalompie.es
Роман Зозуля / albacetebalompie.es

Украинский футболист Альбасете Роман Зозуля, скорее всего, покинет свой нынешний клуб.

Как сообщает Marca, 29-летний игрок захотел слишком высокую заработную плату у испанской команды за продление контрактного соглашения.

Напомним, что действующий контракт истекает 30 июня 2019 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 37 поединков в футболке Альбасете, забив 11 голов и совершив 3 ассиста. 

Также ранее сообщалось, что он имеет на руках сразу несколько вариантов с клубами из Ла Лиги, а также возможность возвратиться в киевское Динамо.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.06.2019, 00:23
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гость
Это который под бандеру косит?
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