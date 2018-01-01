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Де Лигт оказался слишком дорогим для Барселоны

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Де Лигт хотел зарабатывать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Маттейс де Лигт / Getty Images
Маттейс де Лигт / Getty Images

Центральный защитник сборной Нидерландов и амстердамского Аякса Маттейс де Лигт не будет играть в Барселоне, утверждает Marca.

"Блаугранас" отказались от идеи приобретения 19-летнего центрбека, так как общие траты превысили бы 200 миллионов евро.

Нидерландец желал получать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов, что заставило бы Барсу раскошелиться на 120 млн евро. Также сам переход стоил бы 75 млн евро и бонус. Плюс ко всему, 20% от суммы хотел агент футболиста, Мино Райола.

Барселона не захотела столько тратить, о чем и уведомила самого игрока.

Ранее сообщалось, что де Лигт отказался переезжать в Каталонию, поскольку Ювентус, ПСЖ и Бавария готовы платить ему больше.

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