Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал представил уникальную форму для тренировок

Комментариев: 0
Мадридский клуб показал нестандартную форму на сезон-2019/20.
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Getty Images

Уникальная форма мадридского Реала, которая будет использоваться на предматчевых тренировках в сезоне-2019/20, появилась в сети. Об этом сообщает Footy Headlines.

По информации источника, техническим спонсором “сливочных“ остается всемирно известный производитель экипировки Adidas. На форме можно увидеть эмблему спонсора, а также измененный логотип Реала, который сделали под внешний вид футболки. 

Ранее Королевский клуб представил новый комплект домашней формы, в которой будет играть в следующем сезоне. 

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, чемпионат Испании, Ла Лига, футбол, вне игры, форма.
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь