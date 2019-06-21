Реал представил уникальную форму для тренировок

Мадридский клуб показал нестандартную форму на сезон-2019/20.

Уникальная форма мадридского Реала, которая будет использоваться на предматчевых тренировках в сезоне-2019/20, появилась в сети. Об этом сообщает Footy Headlines.

По информации источника, техническим спонсором “сливочных“ остается всемирно известный производитель экипировки Adidas. На форме можно увидеть эмблему спонсора, а также измененный логотип Реала, который сделали под внешний вид футболки.

⚠🤯 Crazy Real Madrid 19-20 Pre-Match Shirt Leaked: https://t.co/uPRkYCmIjs — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 21, 2019

Ранее Королевский клуб представил новый комплект домашней формы, в которой будет играть в следующем сезоне.