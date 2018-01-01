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Реал отказался от покупки Неймара

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"Сливочные" не намерены покупать бразильца в летнее трансферное окно.
Неймар
Неймар
Getty Images

Мадридский Реал больше не интересуется форвардом Пари Сен-Жермен Неймаром. Об этом сообщает Cadena COPE.

Королевский клуб не будет пытаться подписывать 21-летнего бразильца этим летом. Неймар не входит в планы Реала ни за 300 миллионов евро, ни за 100 миллионов евро.

Источник также отмечает, что единственная сделка с ПСЖ, которая интересует Реал - трансфер Мбаппе следующим летом

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы ради подписания Неймара отдать Бэйла или Хамеса Родригеса.

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Теги: футбол, Неймар, Реал Мадрид, трансфер.
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