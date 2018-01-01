Реал отказался от покупки Неймара

"Сливочные" не намерены покупать бразильца в летнее трансферное окно.

Мадридский Реал больше не интересуется форвардом Пари Сен-Жермен Неймаром. Об этом сообщает Cadena COPE.

Королевский клуб не будет пытаться подписывать 21-летнего бразильца этим летом. Неймар не входит в планы Реала ни за 300 миллионов евро, ни за 100 миллионов евро.

Источник также отмечает, что единственная сделка с ПСЖ, которая интересует Реал - трансфер Мбаппе следующим летом.

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы ради подписания Неймара отдать Бэйла или Хамеса Родригеса.