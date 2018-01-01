Форвард Мальорки разбил голову игроку Депора в финальном матче плей-офф Сегунды
Во время первого финального матча плей-офф Сегунды за право сыграть в Примере между Депором и Мальоркой произошел неприятный случай.
Форвард Мальорки Марк Педраса в конце первого тайма в подкате нанес удар по голове полузащитника Депора Алекса Бергантиньоса. За этот поступок Педраса получил красную карточку, а вот пострадавшему пришлось покинуть поле и отправиться в больницу.
⏱️DESCANSO en RIAZOR.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 20 июня 2019 г.
Bergantiños dio el susto tras un duro golpe de Pedraza. Tuvo que ser sustituido pero está consciente.
Depor 1-0 Mallorca #PlayOffLaLiga123 pic.twitter.com/ZxMzlOGB6l
После поединка Марк признал, что поступил неправильно, и навестил Алекса в госпитале.
Pedraza y Vicente Moreno visitan a Álex Bergantiños en el Modelo. El futbolista del Mallorca, al que se vio afectado tras el lance, y el técnico valenciano se han dado cita en el hospital coruñés pic.twitter.com/j1Ye8Cw245— Torre de Marathón (@torredmarathon) 21 июня 2019 г.
Отметим, что Депор в большинстве выиграл у Мальорки со счетом 2:0. Ответный поединок состоится 23-го июня.
Ранее сообщалось, что английский футболист проигнорировал фэйр-плей, забив гол травмированному голкиперу.
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