Форвард Мальорки разбил голову игроку Депора в финальном матче плей-офф Сегунды

Ужасный инцидент произошел во время поединка за право сыграть в Примере.

Во время первого финального матча плей-офф Сегунды за право сыграть в Примере между Депором и Мальоркой произошел неприятный случай.

Форвард Мальорки Марк Педраса в конце первого тайма в подкате нанес удар по голове полузащитника Депора Алекса Бергантиньоса. За этот поступок Педраса получил красную карточку, а вот пострадавшему пришлось покинуть поле и отправиться в больницу.

⏱️DESCANSO en RIAZOR.



Bergantiños dio el susto tras un duro golpe de Pedraza. Tuvo que ser sustituido pero está consciente.



Depor 1-0 Mallorca #PlayOffLaLiga123 pic.twitter.com/ZxMzlOGB6l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 20 июня 2019 г.

После поединка Марк признал, что поступил неправильно, и навестил Алекса в госпитале.

Pedraza y Vicente Moreno visitan a Álex Bergantiños en el Modelo. El futbolista del Mallorca, al que se vio afectado tras el lance, y el técnico valenciano se han dado cita en el hospital coruñés pic.twitter.com/j1Ye8Cw245 — Torre de Marathón (@torredmarathon) 21 июня 2019 г.

Отметим, что Депор в большинстве выиграл у Мальорки со счетом 2:0. Ответный поединок состоится 23-го июня.

Ранее сообщалось, что английский футболист проигнорировал фэйр-плей, забив гол травмированному голкиперу.