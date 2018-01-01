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Форвард Мальорки разбил голову игроку Депора в финальном матче плей-офф Сегунды

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Ужасный инцидент произошел во время поединка за право сыграть в Примере.
Алекс Бергантиньос получил жуткую травму во время матча
Алекс Бергантиньос получил жуткую травму во время матча
twitter.com/elchiringuitotv

Во время первого финального матча плей-офф Сегунды за право сыграть в Примере между Депором и Мальоркой произошел неприятный случай.

Форвард Мальорки Марк Педраса в конце первого тайма в подкате нанес удар по голове полузащитника Депора Алекса Бергантиньоса. За этот поступок Педраса получил красную карточку, а вот пострадавшему пришлось покинуть поле и отправиться в больницу.

После поединка Марк признал, что поступил неправильно, и навестил Алекса в госпитале.

Отметим, что Депор в большинстве выиграл у Мальорки со счетом 2:0. Ответный поединок состоится 23-го июня.

Ранее сообщалось, что английский футболист проигнорировал фэйр-плей, забив гол травмированному голкиперу.

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Теги: Мальорка, Сегунда, футбол, травма
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