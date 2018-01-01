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Реал отказался от трансфера Эриксена ради покупки Погба

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Мадридский клуб определился с основной трансферной целью.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Мадридский Реал принял решение полностью сконцентрироваться на трансфере полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

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Как сообщает Goal.com, Королевский клуб ради 26-летнего француза отказался от трансфера хавбэка Тоттенхэма Кристиана Эриксена. Решающим в этом вопросе было мнение главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, который рассчитывает на покупку именно Погба.

Однако сделка осложняется нежеланием "красных дьяволов" продавать француза. Ради его сохранения на Олд Траффорд боссы клуба готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в команде.

Ранее сообщалось, что игрок МЮ Поль Погба предпочитает трансфер в Ювентус, а не в Реал.

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Теги: Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, Кристиан Эриксен, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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