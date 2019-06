Торрес принял решение завершить футбольную карьеру

Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении футбольной карьеры.

“Есть кое-что очень важное, о чем мне нужно рассказать вам. После 18 невероятных лет пришло время закончить мою футбольную карьеру.

В воскресенье, 23-го июня в 10 утра по местному времени в Японии (4:00 по Киеву - прим. ред.), состоится пресс-конференция в Токио, где я расскажу все подробно. До встречи там“, - написал Торрес на своей страничке в Twitter.

