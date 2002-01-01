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Торрес принял решение завершить футбольную карьеру

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За 18 лет клубной карьеры Торрес выступал в различных топ-клубах.
Фернандо Торрес
Фернандо Торрес
Getty Images

Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении футбольной карьеры.

“Есть кое-что очень важное, о чем мне нужно рассказать вам. После 18 невероятных лет пришло время закончить мою футбольную карьеру. 

В воскресенье, 23-го июня в 10 утра по местному времени в Японии (4:00 по Киеву - прим. ред.), состоится пресс-конференция в Токио, где я расскажу все подробно. До встречи там“, - написал Торрес на своей страничке в Twitter.

За свою карьеру 35-летний Торрес выступал за сборную Испании (110 матчей, 38 голов), Атлетико Мадрид (350 матчей, 121 гол), Челси (172 матча, 45 голов), Ливерпуль (142 матча, 81 гол), Саган Тосу (32 матча, 4 гола), Милан (10 голов, 1 гол).

За 18 лет форвард выиграл чемпионат мира (2010), чемпионат Европы (2008, 2012), Лигу чемпионов (2012), Лигу Европы (2013, 2018), Кубок английской лиги (2012) и чемпионат Европы U-19 (2002).

Также он является рекордсменом сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы (5 голов) и обладателем Золотой бутсы Евро-2012 и Кубка Конфедераций-2013.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист Дарио Срна завершил карьеру и вошел в тренерский штаб донецкого Шахтера.

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Теги: Фернандо Торрес, сборная Испании по футболу, футбол, завершение карьеры
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