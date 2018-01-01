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Свадьба Рамоса: яркие фото с важного события в жизни капитана Реала

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Вашему вниманию самые лучшие фотографии со свадьбы защитника Реала Серхио Рамоса.

Пилар Рубио и Серхио Рамос
Пилар Рубио и Серхио Рамос
Getty Images

Капитан и защитник Реала Серхио Рамос в минувшие выходные сыграл свадьбу со своей возлюбленной Пилар Рубио.

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Свадьба состоялась в испанской Севилье и на нее были приглашены около 500 человек. По информации СМИ, на организацию торжества Рамос потратил порядка 3 миллионов евро.

Невеста была одета в свадебное платье от дизайнера Zuhair Murad, стоимость которого не менее 30 тысяч евро. Всего за вечер девушка сменила несколько нарядов. Костюм Рамоса стоил около 5 тысяч евро. Букет невесты был сделан из черных цветов, цена которых - 6 евро за штуку.

Вашему вниманию самые яркие фотографии со свадьбы Рамоса и Рубио:

Ранее сообщалось, что экс-игрок Реала Криштиану Роналду не получил приглашения на свадьбу Серхио Рамоса.

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Теги: Серхио Рамос, свадьба, фото, футбол, вне игры
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