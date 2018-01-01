Касорла рассказал подробности свадьбы Рамоса

Все гости сдали телефоны перед свадебной вечеринкой, кроме президента Реала Флорентино Переса.

Полузащитник Вильярреала и сборной Испании Санти Касорла посетил свадьбу защитника Реала Серхио Рамоса с его возлюбленной Пилар Рубио, которая прошла на ферме игрока в минувшие выходные.

Касорла рассказал о напитке, который пил на свадьбе, назвал лучшего танцора, а также сообщил, кому из гостей разрешили оставить при себе мобильный телефон.

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"Я пил только ром, стопку за стопкой. Я решил, что не буду смешивать напитки, чтобы мне потом не было плохо. Еще я пил чуррос с шоколадом. Было очень вкусно.

Думаю, что был вторым лучшим танцором на свадьбе после Пабло Мотоса (испанский телеведущий - прим. ред.). Я так танцевал, что у меня даже лодыжка заболела. Неплохо танцевал Хоакин, но он рано ушел.

Со мной еще был Пепе Рейна, но, когда он порвал на себе рубашку, я сказал ему: "Пепе, все, пора домой". Это был отличный день.

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Мне очень понравилась идея сдать телефоны на входе. Не было никаких камер. С телефоном был только Флорентино Перес - он смотрел финал чемпионата Испании по баскетболу", - приводит слова Касорлы Daily Mail.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос не пригласил на свадьбу экс-партнера по команде Криштиану Роналду.