Сын агента Де Йонга стал игроком Барселоны

Защитник нидерландского НАК Майк ван Бейнен стал игроком Барселоны.

Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 20-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2020/21. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составила 100 миллионов евро. Отметим, что ван Бейнен перешел в стан каталонского клуба на правах свободного агента.

Стоит сказать, что выступать защитник будет за Барселону Б.

🔵🔴📝 We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.



📋 Full details here: 👉 https://t.co/wFQXfdrmdX pic.twitter.com/ICaEeuQFGT