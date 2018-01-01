Сын агента Де Йонга стал игроком Барселоны
Защитник нидерландского НАК Майк ван Бейнен стал игроком Барселоны.
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Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 20-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2020/21. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составила 100 миллионов евро. Отметим, что ван Бейнен перешел в стан каталонского клуба на правах свободного агента.
Стоит сказать, что выступать защитник будет за Барселону Б.
🔵🔴📝 We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 июня 2019 г.
📋 Full details here: 👉 https://t.co/wFQXfdrmdX pic.twitter.com/ICaEeuQFGT
Как сообщает Mundo Deportivo, отцом новичка каталонского клуба является Али Дурсун - агент полузащитника Френки де Йонга, который перешел в Барселону из Аякса.
Добавим, что Де Йонг и Ван Бейнен вместе играли в детской команде Виллема II.
Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Филиппе Коутиньо намекнул на свой уход из команды.
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