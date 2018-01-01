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Сын агента Де Йонга стал игроком Барселоны

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"Сине-гранатовые" объявили о новом трансфере.
Майк ван Бейнен
Майк ван Бейнен
fcbarcelona.com

Защитник нидерландского НАК Майк ван Бейнен стал игроком Барселоны.

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Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 20-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2020/21. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составила 100 миллионов евро. Отметим, что ван Бейнен перешел в стан каталонского клуба на правах свободного агента.

Стоит сказать, что выступать защитник будет за Барселону Б.

Как сообщает Mundo Deportivo, отцом новичка каталонского клуба является Али Дурсун - агент полузащитника Френки де Йонга, который перешел в Барселону из Аякса.

Добавим, что Де Йонг и Ван Бейнен вместе играли в детской команде Виллема II.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Филиппе Коутиньо намекнул на свой уход из команды.

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Теги: Барселона, Френки де Йонг, Ла Лига, трансфер, контракт, футбол
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