Рауль - новый главный тренер Кастильи
Экс-форвард мадридского Реала будет тренировать резервную команду.
Мадридский Реал на официальном сайте представил Рауля Гонсалеса в качестве нового главного тренера Кастильи.
Экс-нападающий “сливочных“ будет тренировать резервную команду мадридцев в следующем сезоне.
Отметим, что клуб в сезоне-2018/19 выступал в Сегунде Б — третьем по силе дивизионе Испании.
Напомним, 41-летний форвард провел почти всю карьеру профессионального футболиста в футболке “галактикос“. Он выступал за команду с 1994 по 2010 год.
Ранее Рауль тренировал молодежную команду Реала.
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