Экс-форвард мадридского Реала будет тренировать резервную команду.

Мадридский Реал на официальном сайте представил Рауля Гонсалеса в качестве нового главного тренера Кастильи.

Экс-нападающий “сливочных“ будет тренировать резервную команду мадридцев в следующем сезоне.

Отметим, что клуб в сезоне-2018/19 выступал в Сегунде Б — третьем по силе дивизионе Испании.

Напомним, 41-летний форвард провел почти всю карьеру профессионального футболиста в футболке “галактикос“. Он выступал за команду с 1994 по 2010 год.

Ранее Рауль тренировал молодежную команду Реала.