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Рауль - новый главный тренер Кастильи

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Экс-форвард мадридского Реала будет тренировать резервную команду.
Рауль Гонсалес
Рауль Гонсалес
Getty Images

Мадридский Реал на официальном сайте представил Рауля Гонсалеса в качестве нового главного тренера Кастильи. 

Экс-нападающий “сливочных“ будет тренировать резервную команду мадридцев в следующем сезоне. 

Отметим, что клуб в сезоне-2018/19 выступал в Сегунде Б — третьем по силе дивизионе Испании. 

Напомним, 41-летний форвард провел почти всю карьеру профессионального футболиста в футболке “галактикос“. Он выступал за команду с 1994 по 2010 год. 

Ранее Рауль тренировал молодежную команду Реала.

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Теги: Реал Мадрид, Рауль Гонсалес, футбол, тренер.
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