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Реал готов ради Неймара отдать Бэйла или Хамеса

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"Cливочные" предложат ПСЖ 130 миллионов евро.
Неймар
Неймар
Getty Images

Мадридский Реал по-прежнему хочет приобрести форварда Пари Сен-Жермен Неймара.

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“Сливочные“ готовы заплатить за 27-летнего бразильца 130 миллионов, а также отдать одного из своих игроков. Об этом сообщает AS. 

По информации источника, Королевский клуб готов использовать в сделке колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса или валлийского нападающего Гарета Бэйла. 

Отметим, что Неймар в сезоне-2018/19 провел 17 матчей, в которых забил 15 мячей, а также отдал 7 ассистов. Контракт с парижским клубом действует до лета 2020 года.

Ранее звездный форвард ПСЖ Неймар заявил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что хочет покинуть команду и вернуться обратно в Барселону.

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Теги: футбол, Реал Мадрид, Неймар, трансфер.
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