Маркос Льоренте сменил один мадридский клуб на другой.

Полузащитник Реала Маркос Льоренте покинул стан Королевского клуба и стал игроком мадридского Атлетико.

Как сообщает пресс-служба "матрасников", испанец подписал с клубом контракт на пять лет. Стоимость трансфера составила 40 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Льоренте отыграл 7 матчей за Реал в чемпионате Испании, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико близок к подписанию игрока Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса.