Атлетико объявил о трансфере полузащитника Реала
Маркос Льоренте сменил один мадридский клуб на другой.
Полузащитник Реала Маркос Льоренте покинул стан Королевского клуба и стал игроком мадридского Атлетико.
Как сообщает пресс-служба "матрасников", испанец подписал с клубом контракт на пять лет. Стоимость трансфера составила 40 миллионов евро.
Agreement over the transfer of @marcosllorente, pending medical tests.— Atlético de Madrid (@atletienglish) 20 июня 2019 г.
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В сезоне-2018/19 Льоренте отыграл 7 матчей за Реал в чемпионате Испании, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико близок к подписанию игрока Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса.
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