Полузащитник Реала Маркос Льоренте покинул стан Королевского клуба и стал игроком мадридского Атлетико.

Как сообщает пресс-служба "матрасников", испанец подписал с клубом контракт на пять лет. Стоимость трансфера составила 40 миллионов евро.

Agreement over the transfer of @marcosllorente, pending medical tests.

Agreement over the transfer of @marcosllorente, pending medical tests.