Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Атлетико объявил о трансфере полузащитника Реала

Комментариев: 0
Маркос Льоренте сменил один мадридский клуб на другой.
Маркос Льоренте
Маркос Льоренте
Getty Images

Полузащитник Реала Маркос Льоренте покинул стан Королевского клуба и стал игроком мадридского Атлетико.

Как сообщает пресс-служба "матрасников", испанец подписал с клубом контракт на пять лет. Стоимость трансфера составила 40 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Льоренте отыграл 7 матчей за Реал в чемпионате Испании, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико близок к подписанию игрока Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса.

Поделись:
Теги: Маркос Льоренте, Реал, Реал Мадрид, Атлетико, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь