Реал планирует подписать контракт с Мбаппе через год

Королевский клуб заинтересован в том, чтобы Килиан не подписывал новый контракт с ПСЖ.

Мадридский Реал заинтересован в приобретении форварда Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе.

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Президент “сливочных“ Флорентино Перес принял решение вернуться к своей прежней манере поведения на трансферном рынке, которая подразумевает подписание только одного звездного игрока в год. Об этом сообщает AS.

Напомним, нынешним летом Реал уже подписал контракт с форвардом Эденом Азаром, который представлял лондонский Челси.

Таким образом, “бланкос“ рассчитывают купить Мбаппе через год, по окончании сезона-2019/20. Реал заинтересован в том, чтобы нападающий не подписывал новый контракт с ПСЖ, а затем выразил желание присоединиться к команде Зидана.

Ранее сообщалось, что Килиан находится в поиске вариантов для дальнейшего продолжения карьеры.