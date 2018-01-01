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Коутиньо намекнул на свой уход из Барселоны

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Бразильский футболист хочет сосредоточиться на игре за национальную сборную.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо не уверен в том, что останется в команде на следующий сезон.

“Я не знаю, останусь ли в Барселоне. Никто не знает, что произойдет в будущем.

Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии“, - приводит слова Коутиньо Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона собирается выставить бразильца на трансфер. Его имя связывали с ПСЖ и лондонским Челси.

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Теги: футбол, Фелиппе Коунтиньо, Барселона
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