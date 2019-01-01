Барселона хочет включить Гризманна в сделку по Неймару - El Mundo

Француз может отправиться в ПСЖ.

Руководство каталонской Барселоны рассматривает потенциальный вариант с возвращением нападающего Неймара из ПСЖ, сообщает El Mundo.

Каталонцы могут включить в сделку форварда Антуана Гризманна, несмотря на то, что формально он еще не является игроком “сине-гранатовых“.

Отмечается, что в Барселоне не самым лучшим образом относятся к возможному трансферу француза и хотят видеть в своих рядах именно Неймара.

Кроме того, для Гризманна переход в ПСЖ станет более выгодным в финансовом плане, потому что в Барселоне ему бы пришлось пойти на значительное понижение зарплаты.

Напомним, в мае Антуан объявил о своем уходе из Атлетико. Ожидалось, что Гризманн перейдет в Барселону, однако позже стало известно, что лидеры каталонцев забраковали такой трансфер.

Неймар, в свою очередь, сообщил президенту ПСЖ, что хочет покинуть клуб.