Стороны уже начали переговоры о продлении соглашения.

Альбасете рассчитывает продолжить сотрудничество с украинским нападающим Романом Зозулей.

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По информации El Digital de Albacete, руководство испанского клуба рассчитывает сохранить в команде 29-летнего нападающего, контракт которого истекает этим летом. Испанцы уже сделали Зозуле одно предложение, однако он его отверг.

Украинца не устраивает финансовая сторона сделки и он раздумывает над другими вариантами продолжения своей карьеры. В связи с этим боссы Альбасете решили улучшить свое первоначальное предложение и рассчитывают, что Зозуля его примет.

В сезоне-2018/19 Зозуля провел 37 матчей за Альбасете, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах Романа Зозули заинтересовано киевское Динамо.