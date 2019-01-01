Капелло: Погба — великий игрок со множеством сильных сторон,крепким телосложением и мощью

Фабио отмечает, что клуб должен попросить Зидана и Переса подписать контракт с Погба.

Экс-главный тренер туринского Ювентуса и мадридского Реала Фабио Капелло выразил мнение, что “сливочным“ следует приобрести 26-летнего хавбека Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поля Погба.

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“Француз является великим игроком со множеством сильных сторон, крепким телосложением и мощью. Мы обязаны просить Зинедина Зидана и Флорентино Переса купить его.

Прежний Реал возвращается. Эден Азар - один из символов данного возврата. Я знаю, что он поможет Королевскому клубу, это отличный футболист. Думаю, что Реал ведет грамотную трансферную политику в это летнее окно.

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Что касается Рамоса, я не могу представить будущее команды без Серхио. В настоящее время отыскать отличного центрального защитника весьма сложно“, - приводит слова Капелло Marca.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан лично настаивает купить Поля Погба, однако руководство не собирается платить за футболиста 120 миллионов евро.