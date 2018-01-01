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Де Лигт отказался от трансфера в Барселону - СМИ

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Футболиста не устроили финансовые условия, предлагаемые каталонским клубом.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Капитан и защитник Аякса Маттейс де Лигт принял решение отклонить предложение Барселоны о трансфере.

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Как утверждает Cadena SER, нидерландского футболиста убедил отказать каталонцам его агент Мино Райола из-за того, что Ювентус, ПСЖ и Бавария сделали более выгодные предложения по личному контракту. В то же время “сине-гранатовые“ отказались улучшать свое первоначальное предложение.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Де Лигта в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок Аякса Маттейс де Лигт стал лучшим молодым игроком сезона по версии L’Equipe.

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Теги: Барселона, Ла Лига, трансфер, Маттейс Де Лигт, Аякс, футбол
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