Уругваец заявил, что для будущего команды нужно привлечь молодых игроков.

Нападающий Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес поделился мыслями о собственной перспективе в клубе. Футболист считает, что каталонцам необходимо привлекать молодых игроков в команду.

“Я полагаю, что Барселоне нужно подписать форварда, потому что мне уже 32 года, а в январе исполнится 33. Время не стоит на месте, Барсе будет правильнее отыскать мне замену. Следует подписывать контракты с молодыми игроками не для того, чтобы составить мне конкуренцию, а для будущего клуба.

Скажу так: нужно принимать свой возраст и то, что будет лучше для клуба“, - приводит слова Суареса Marca.

Напомним, Суарес выступает за “сине-гранатовых“ c 2014 года. В сезоне-2018/19 уругвайский форвард провел 49 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 13 ассистов. Контракт футболиста с Барселоной действует до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают вариант с возвращением Неймара.