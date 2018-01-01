Перес - о новичке Реала: В наш клуб приходит один из замечательных вундеркиндов

Президент мадридского клуба поприветствовал Родриго Гоэса на Сантьяго Бернабеу.

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал трансфер 18-летнего нападающего Родриго Гоэса, который перешел из бразильского Сантоса за 45 миллионов евро.

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“Наша стратегия - поиск новых талантов и молодых игроков, которые хотят создать новую эпоху в Реале. Сегодня наш состав пополнился потрясающим талантом.

Этот игрок вызывает восхищение в Бразилии, где восхищение футболом - это образ жизни. В наш клуб приходит один из замечательных вундеркиндов“ - приводит слова Переса Goal.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал уже побил собственный трансферный рекорд десятилетней давности.