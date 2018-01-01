Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Перес - о новичке Реала: В наш клуб приходит один из замечательных вундеркиндов

Комментариев: 0
Президент мадридского клуба поприветствовал Родриго Гоэса на Сантьяго Бернабеу.
Родриго Гоэс и Флорентино Перес
Родриго Гоэс и Флорентино Перес
realmadrid.com

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал трансфер 18-летнего нападающего Родриго Гоэса, который перешел из бразильского Сантоса за 45 миллионов евро.

Читай также: Реал сконцентрируется на трансфере Погба после покупки Азара - источник

“Наша стратегия - поиск новых талантов и молодых игроков, которые хотят создать новую эпоху в Реале. Сегодня наш состав пополнился потрясающим талантом.

Этот игрок вызывает восхищение в Бразилии, где восхищение футболом - это образ жизни. В наш клуб приходит один из замечательных вундеркиндов“ - приводит слова Переса Goal.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал уже побил собственный трансферный рекорд десятилетней давности. 

Поделись:
Теги: Родриго Гоэс, Флорентино Перес, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь