Перес - о новичке Реала: В наш клуб приходит один из замечательных вундеркиндов
Президент мадридского клуба поприветствовал Родриго Гоэса на Сантьяго Бернабеу.
Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал трансфер 18-летнего нападающего Родриго Гоэса, который перешел из бразильского Сантоса за 45 миллионов евро.
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“Наша стратегия - поиск новых талантов и молодых игроков, которые хотят создать новую эпоху в Реале. Сегодня наш состав пополнился потрясающим талантом.
Этот игрок вызывает восхищение в Бразилии, где восхищение футболом - это образ жизни. В наш клуб приходит один из замечательных вундеркиндов“ - приводит слова Переса Goal.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал уже побил собственный трансферный рекорд десятилетней давности.
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