"Сливочные" намерены приобрести бразильского форварда.

Реал Мадрид хочет предложить Пари Сен-Жермен хавбека Каземиро, чтобы снизить цену на форварда Неймара. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, Каземиро входит в интересы французского клуба, поэтому руководство может согласиться на подобный вариант.

Отметим, что Неймар в сезоне-2018/19 провел 17 матчей, в которых забил 15 мячей, а также отдал 7 ассистов. Контракт футболиста с парижским клубом действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов распрощаться с 27-летним нападающим Неймаром, если получит выгодное предложение.

Напомним, что Барселона рассматривает вариант с возвращением Неймара.