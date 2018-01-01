Барселона и Валенсия договорились об обмене вратарями
Сделка между испанскими клубами будет завершена в течение текущей недели.
Испанские Барселона и Валенсия сумели достичь договоренности относительно обмена вратарями.
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По информации RAC1, в стан “сине-гранатовых“ в ближайшее время прибудет бразильский голкипер Нето, а состав “летучих мышей“ пополнит нидерландский футболист Яспер Силлессен.
Сообщается, что встреча представителей клубов состоялась в понедельник, 17-го июня. Официально сделка будет оформлена до конца текущей недели.
Отметим, что Нето - основной голкипер Валенсии, в то время как Силлессен был резервным вратарем Барселоны и периодически выходил вместо Тер Штегена.
Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с Аяксом о трансфере Маттейса де Лигта.
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