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Барселона и Валенсия договорились об обмене вратарями

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Сделка между испанскими клубами будет завершена в течение текущей недели.
Нето
Нето
Getty Images

Испанские Барселона и Валенсия сумели достичь договоренности относительно обмена вратарями.

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По информации RAC1, в стан “сине-гранатовых“ в ближайшее время прибудет бразильский голкипер Нето, а состав “летучих мышей“ пополнит нидерландский футболист Яспер Силлессен.

Сообщается, что встреча представителей клубов состоялась в понедельник, 17-го июня. Официально сделка будет оформлена до конца текущей недели.

Отметим, что Нето - основной голкипер Валенсии, в то время как Силлессен был резервным вратарем Барселоны и периодически выходил вместо Тер Штегена.

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с Аяксом о трансфере Маттейса де Лигта.

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Теги: Яспер Силлессен, Барселона, Валенсия, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, обмен
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