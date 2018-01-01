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Реал презентовал 18-летнего Родриго, которого приобрел за 45 миллионов евро

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Бразилец несколько раз поцеловал эмблему Реала.
Родриго Гоэс
Родриго Гоэс
https://twitter.com/realmadrid

Мадридский Реал представил очередного игрока. Им стал 18-летний форвард бразильского Сантоса Родриго Гоэс. Трансфер обошелся “сливочным“ в 45 миллионов евро. 

Родриго благополучно прошел медобследование и был презентован на Сантьяго Бернабеу. 

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На презентации новичок  “сливочных“ несколько раз поцеловал эмблему команды. Отметим, что бразилец пока не выбрал игровой номер.

В чемпионате Бразилии Родриго провел 49 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, самой дорогой покупкой Королевского клуба стал игрок Челси Эден Азар, за которого “синие“ получили 100 миллионов евро. Еще 65 миллионов было уплачено Айнтрахту за форварда Луку Йовича.

Стоит добавить, что Реал уже побил собственный трансферный рекорд десятилетней давности. 

Ранее сообщалось, что мадридский Реал сконцентрируется на трансфере Погба после покупки Азара.

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Теги: Родриго Гоэс, Реал Мадрид, трансфер, презентация.
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