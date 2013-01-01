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Неймар близок к возвращению в Барселону - СМИ

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"Сине-гранатовые" хотели бы получить извинения от бразильского футболиста.
Неймар
Неймар
Getty Images

Звездный форвард ПСЖ Неймар в скором времени может вновь сыграть в футболке Барселоны.

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Как утверждает Globo Esporte, президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу начал вести переговоры с отцом и агентом 27-летнего футболиста. Каталонцы готовы заплатить ПСЖ 100 миллионов евро, а также включить в сделку Усмана Дембеле, Ивана Ракитича и Самуэля Умтити.

При этом отмечается, что Барселона хочет получить публичные извинения от Неймара, и только тогда готова заключить сделку.

Напомним, Неймар играл за каталонцев в период с 2013-го по 2017-й годы. В футболке "сине-гранатовых" он отыграл 186 матчей, забил 105 голов и совершил 76 ассистов. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара за 222 миллиона евро.

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Теги: Неймар, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, Ла Лига, трансфер, вне игры
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