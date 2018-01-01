СМИ: Лунин станет вторым вратарем Реала

Кейлор Навас и Люка Зидан покинут команду.

Голкипер Андрей Лунин будет дублером вратаря Тибо Куртуа в Реале, сообщает Goal.

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Издание утверждает, что Кейлор Навас и Люка Зидан покинут команду этим летом. Несмотря на то, что костариканец в силу своего возраста не имеет большого количества предложений, в клубе уверены, что смогут найти для него новую команду. Француз, в свою очередь, хочет перейти в клуб с постоянной игровой практикой.

Третьим голкипером “сливочных“ станет игрок из молодежной системы Реала.

Напомним, сезон-2018/2019 20-летний Лунин провел в аренде в Леганесе, где сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в услугах Наваса заинтересованы Бенфика и Порту, однако эти клубы не в состоянии удовлетворить финансовые требования футболиста.