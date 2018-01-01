Президент Барселоны: Никаких контактов и договоренностей с Гризманном не было

Предположительно, каталонцы вели переговоры с Гризманном с марта в обход Атлетико, за что могут получить выговор.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу ответил на обвинения в нарушениях правил ФИФА, информация о которых появилась в СМИ.

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Как сообщает Marca, руководство клуба уже договорилось с форвардом Атлетико Антуаном Гризманном о переходе, что строго запрещено.

“Мы уже говорили и можем повторить снова: никаких контактов с Гризманном, а уж, тем более, договоренностей с ним, у нашего клуба не было и нет“, – заявил президент Барселоны в интервью RAC1.

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“Это не значит, что мы не интересуемся Гризманном. Возможно, переговоры начнутся в ближайшие дни или недели. Мы не собираемся торопиться. Времени до конца августа достаточно, чтобы изучить кандидатов на усиление на стороне, а также в нашей второй команде и академии“. - добавил Бартомеу.

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий “матрасников“ Гризманн договорился с ПСЖ о переходе.